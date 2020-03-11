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49-летняя женщина бросила работу сиделки и разбогатела на откровенных фото

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Тони Галлоуэй из Шотландии бросила работу сиделки и разбогатела на откровенных фото, которые принялась размещать в сети. Ее историю публикует Daily Mail.

49-летняя женщина рассказала, что из-за симптомов менопаузы ей пришлось оставить прежнюю карьеру. Однако вскоре она нашла иной источник дохода, с помощью которого, по ее словам, заработала значительную сумму. Галлоуэй начала продавать собственные откровенные снимки на специальной платформе Frisk.Chat.

В настоящий момент, чтобы просматривать снимки шотландки, подписчики оплачивают ежемесячную подписку в размере 15 фунтов стерлингов (около 1300 рублей). Некоторые из них переводят крупный разовый платеж ради эксклюзивного кадра с обнаженной моделью. «Сначала я делилась фотографиями в бюстгальтере или чулках в своем Instagram-аккаунте. Интерес со стороны подписчиков побудил меня найти другой сайт для публикации сексуальных снимков», — рассказала женщина.

Так, на одном из размещенных журналистами кадров Галлоуэй позирует спиной к фотографу в черном кружевном нижнем белье и чулках со стразами. На другом — ее запечатлели на улице в обтягивающем топе с леопардовым принтом и без белья. «Но фото я не запечатлена в полностью обнаженном виде. Я прикрываю свои оголенные части тела, чтобы получатель мог пофантазировать», — отметила Галлоуэй.

Шотландка переехала в Ливерпуль в мае 2019 года, чтобы начать карьеру модели. «Я заработала достаточно денег и могу назвать текущую работу постоянной», — заключила она.

В феврале официантка Кайи Корбридж начала выкладывать в сеть откровенные фотографии, а также снимки своих ног, и стала миллионершей. Она бросила учебу и сосредоточилась на развитии своего аккаунта на платформе OnlyFans, на котором она публикует обнаженные кадры или изображения со своими стопами. За первый год работы Корбридж заработала 250 тысяч фунтов стерлингов (20,5 миллиона рублей).

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