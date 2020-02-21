Официантка начала выкладывать фото ног и стала миллионершей

Британка начала выкладывать в сеть откровенные фотографии, а также снимки своих ног и стала миллионершей. Историю 23-летней Кайи Корбридж (Kaya Corbridge) публикует The Sun.

В 2017 году девушка бросила учебу в университете, чтобы сосредоточиться на развитии своего аккаунта на платформе OnlyFans. Пользователи этого сервиса предоставляют эксклюзивный контент своим подписчикам за определенную плату. Корбридж рассказала, что размещала на платформе снимки, на которых она была запечатлена полностью обнаженной, или кадры со своими стопами.

«За первый год я заработала 250 тысяч фунтов стерлингов (20,5 миллиона рублей), а теперь я получаю по 30 тысяч (два миллиона рублей) каждый день», — сообщила Корбридж, которая до этого работала в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» и сети универсамов Lidl.

В настоящий момент девушка обустраивает свой новый дом в Ланкашире, Англия, и путешествует по миру.

Ранее в феврале стало известно о кассирше из «Макдоналдса», которая выложила в социальные сети пляжные фото из отпуска и разбогатела. 23-летняя Таня Макдоннелл из Хоутон ле Спринг работала в торговом центре. Однажды девушка опубликовала в Instagram снимки в купальнике, которые сделала во время отдыха в Дубае. Публикации привлекли внимание манчестерского модельного агентства J'adore Models. Вскоре Макдоннелл заключила контракт и начала карьеру модели.

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