Продавщица бургеров выложила фото в бикини и озолотилась

Продавщица бургеров опубликовала в соцсетях фотографии в бикини, которые привлекли внимание модельного агентства. О том, как англичанка Руби Вонг озолотилась, начав новую карьеру, пишет Daily Mail.

Для того, чтобы прокормиться, 24-летней Вонг приходилось работать сразу в трех местах: в отеле, в ресторане и в киоске с фастфудом. Однажды подруга попросила девушку попозировать ей на пляже. Вонг согласилась, а затем выложила получившиеся снимки в Instagram. Вскоре их заметили сотрудники агентства Nemesis и пригласили ее попробовать себя в роли модели.

Фото опубликовано @rubywong8

Бывшая продавщица подписала контракт с компанией, а затем с несколькими модными брендами, включая Boohoo и JD. По информации издания, в настоящий момент Вонг зарабатывает тысячи фунтов стерлингов в неделю. Кроме того, у нее появилась возможность путешествовать: многие съемки девушки проходят в Лондоне, Майами и Дубае.

В январе сообщалось об американке со сколиозом, которая стала моделью несмотря на свой диагноз. После операции, девушка завела страницу в соцсетях, и на нее обратили внимание сотрудники бренда пляжной одежды. Снявшись в рекламе бикини, 22-летняя модель прославилась и стала блогершей.

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