Кассирша из «Макдоналдса» выложила пляжные фото и разбогатела

Кассирша из «Макдоналдса» выложила в социальные сети пляжные фото из отпуска и разбогатела. Ее историю приводит Mirror.

23-летняя Таня Макдоннелл (Tanya McDonnell) из Хоутон ле Спринг, Англия, работала в ресторане быстрого питания, расположенном в торговом центре. Около года тому назад девушка опубликовала на своей странице в Instagram снимки в купальнике, которые сделала во время отдыха в Дубае.

Публикации привлекли внимание манчестерского модельного агенства J'adore Models. Вскоре Макдоннелл заключила контракт и начала карьеру модели, оставив предыдущую работу. Затем ей предложили сотрудничество и другие известные агентства, такие как MGM Models и W Model Management.

*posts this again despite my ongoing fear of the feet people* 😅 Фото опубликовано @tanyaslasagne

В настоящий момент Макдоннелл позирует для рекламных кампаний модных брендов по всему миру. По информации издания, ее зарплата составляет тысячу фунтов стерлингов в день (более 80 тысяч рублей).

Ранее в феврале стало известно о продавщице бургеров, которая опубликовала в соцсетях фотографии в бикини и так же заинтересовала модельное агентство. Девушка подписала договор с компанией, а затем с несколькими модными брендами, включая Boohoo и JD. Теперь она зарабатывает тысячи фунтов стерлингов в неделю.

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