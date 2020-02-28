56-летняя модель снялась в бикини для спортивного журнала

56-летняя американка Кэти Джейкобс (Kathy Jacobs) снялась в бикини для журнала Sports Illustrated, который специализируется на фотографиях женщин в купальниках. Ее фотография появилась в Instagram-аккаунте издания.

На размещенном снимке улыбающаяся модель запечатлена в белом купальнике на фоне пальм. Публикация набрала 38 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

Confident, sexy, and ready for our final six shoot in Turks and Caicos! 56-year old Kathy Jacobs is all the goals. 🔥🔥🔥 ... @ageisbeauty @gracebayclub @tcitourism @mj_day @yutsai88 @cindiblairproductions @turksandcaicosproductions @jrugg8 @paulyblanch #siswimsearch #turksandcaicos Фото опубликовано @si_swimsuit

Организаторы конкурса по отбору моделей для Sports Illustrated отправили финалисток на острова Теркс и Кайкос для участия в откровенных фотосессиях журнала. Помимо Джейкобс в числе претендентов на победу оказалась Кристи Валдисерри (Christie Valdiserri), страдающая алопецией (облысением).

Автором съемки стал фотограф Ю Цай (Yu Tsai), который ранее работал с Энн Хэтауэй, Райаном Гослингом, Кейт Бекинсейл, и сотрудничал с такими мировыми изданиями как Vogue, Harper's Bazaar и Grazia.

В феврале Кэти Джейкобс прошлась в бикини по подиуму и стала одной из финалисток кастинга указанного спортивного журнала, который начался в июле 2019 года. Через семь месяцев жюри объявило имена претенденток на звание постоянной манекенщицы издания. Женщина заявила, что участие в конкурсе важно для нее, так как будучи активисткой, она борется за расширения возрастных рамок в модельном бизнесе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!