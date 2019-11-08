73-летняя пенсионерка выиграла конкурс на лучшую фигуру в бикини

Пенсионерка выиграла конкурс на лучшую фигуру в бикини. Об этом сообщает Daily Mail.

Мария Кристина (Maria Cristina) из Невады, США, занимала управляющую должность в колледже на протяжении 20 лет. С годами она почувствовала, что становится «тяжелее, медленнее и нервознее», поскольку карьера стала для нее приоритетнее здоровья.

В 69 лет американка вышла на пенсию и впервые в жизни решила заняться спортом. Под надзором персонального тренера она выполняла физические упражнения три раза в неделю, а также каждое утро посвящала 45-60 минут кардионагрузкам.

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К 73 годам Кристина достигла физической формы, которая позволила ей принять участие в конкурсе на самое красивое тело ICN Las Vegas Open Fitness and Model Championships в Лас-Вегасе. Женщина заняла первое место, несмотря на то что многие конкурентки были в два раза моложе ее. Ранее она также побеждала в шести международных конкурсах International Natural Bodybuilding Association.

«На соревнованиях по фитнесу, в которых я тоже принимаю участие, я часто вижу 80-летних мужчин. Но женщины сдаются, как только им исполняется 50. Я надеюсь, что они посмотрят на меня, сражающуюся в 73 года, и поймут, что это возможно», — поделилась Кристина.

В мае 2018 года фотограф из Бирмингема Крисси Спаркс осуществила необычный фотопроект. Она предложила женщинам в возрасте от 58 до 78 лет сняться в эротичном белье в интерьерах будуара. Этим Спаркс хотела показать, что раскованной и сексуальной женщина может быть в любом возрасте.

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