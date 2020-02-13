56-летняя женщина прошлась в бикини по подиуму вместе с 20-летними и отличилась

56-летняя женщина прошлась в бикини по подиуму и стала одной из финалисток конкурса по отбору моделей для журнала Sports Illustrated, который специализируется на фотографиях женщин в купальниках. Об этом сообщает New York Post.

Ежегодный кастинг начался в июле 2019 года. Через семь месяцев были объявлены имена претенденток на звание постоянной манекенщицы издания. Вместе с 20-летними девушками в дефиле участвовала и 56-летняя американка Кэти Джейкобс (Kathy Jacobs), которая отличилась и попала в шестерку сильнейших.

«Я до сих пор в шоке. Быть частью этого движения значит для меня очень много, как и для всех женщин моего возраста. Мне 56 лет, а люди обычно считают людей старше 55 пенсионерами. Я хочу показать миру, что это не так», — поделилась мыслями Джейкобс.

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Будучи активисткой, женщина борется за расширения возрастных рамок в модельном бизнесе. Джейкобс не только участвует в откровенных фотосессиях, но и работает актрисой. Так, например, она стала героиней музыкального клипа Oh Yeah! группы Green Day.

В числе финалисток Sports Illustrated вместе с Джейкобс также оказалась Кристи Валдисерри (Christie Valdiserri), страдающая алопецией (облысением).

В ноябре 2019 года пенсионерка Мария Кристина (Maria Cristina) выиграла конкурс на лучшую фигуру в бикини. Она перестала работать в 69 лет и занялась спортом. Через четыре года женщина достигла физической формы, которая позволила ей принять участие в конкурсе на самое красивое тело ICN Las Vegas Open Fitness and Model Championships в Лас-Вегасе. Кристина заняла первое место, несмотря на то, что многие конкурентки были в два раза моложе ее.

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