Фотограф восхитился 85-летней бывшей моделью и помог ей вспомнить молодость

Британский фотограф Vogue Джеймс Мюллер (James Muller) восхитился внешним видом и поведением бывшей модели Лесли Макленнан (Lesley MacLennan) и предложил ей принять участие в современной модной фотосъемке. Об этом пишет The Sun.

Англичанин заметил 85-летнюю пенсионерку, страдающую деменцией, когда наведывался к знакомому жителю дома престарелых в деревне Хиндхед, графство Суррей. Фотограф подчеркнул, что был поражен «прекрасными руками Лесли и тем, как она себя держала».

«Когда я просил ее посмотреть в мою сторону или повернуть голову, она делала это с такой грацией — абсолютный профессионал. (...) Я все время хотел поймать ее красивые руки в кадр, и каждый раз, когда я обращался к ней с этой просьбой, она делала это с поразительным самообладанием», — рассказал Мюлллер, отметив, что Макленнан вызывает «абсолютный восторг».

Лесли Макленнан в молодости Фото: Lesley MacLennan

Он добавил, что в ходе съемки возраст модели абсолютно не ощущался, так как «в старении тоже много красоты» и посетовал, что в современной массовой культуре редко доверяют трансляцию образов пожилым манекенщицам, а стареть считается неправильным, несмотря на естественный процесс.

Как отмечает издание, в возрасте 20 лет Макленнан работала с французским модным домом Yves Saint Laurent. В частности, она демонстрировала новые модели пальто и шапок.

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