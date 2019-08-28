Пожилая модель снялась в бикини 40-летней давности и поделилась ощущениями

Одна из самых пожилых глянцевых моделей Великобритании приняла участие в фотосессии в купальнике 40-летней давности. Об этом сообщает Metro.

68-летняя Сюзи Монти из Корнуолла, Англия, начала модельную карьеру в 10 лет, выиграв конкурс дефиле. Позднее, в юности, она демонстрировала купальные костюмы на подиумах и занимала первые места благодаря идеальной фигуре.

На этот раз для съемки Монти надела ярко-зеленый раздельный купальник, который она носила в 20 лет. «Я начала получать сообщения от женщин после 50, которые писали, что чувствуют себя невидимками. Они поблагодарили меня за то, что я сделала, — рассказала модель. — А фотограф сказал, что я должна продолжать работать хотя бы до 70 лет. Если у меня будут силы, здоровье и прежняя фигура, я так и сделаю».

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В настоящий момент, несмотря на перенесенную операцию по удалению редкой опухоли, Сюзи Монти продолжает работать в двух модельных агентствах, а также снимается для австралийского люксового бренда нижнего белья. По ее словам, своей стройностью она обязана правильному питанию, активному образу жизни и отказу от вредных привычек.

Ранее в августе 60-летняя британская модель Линда Лусарди сфотографировалась для обложки журнала в купальнике, который надевала на съемки в 1988 году. «Не могу поверить, что я надела то же сверкающее бикини, которое было на мне в тот день», — восхитилась тогда бывшая модель.

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