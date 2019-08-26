Женщины снялись в своих купальниках 30-летней давности и поделились ощущениями

Женщины примерили купальные костюмы, в которых они ходили на пляж 30 лет назад, и поделились ощущениями. Интервью с тремя британками публикует The Sun.

Первой стала жительница Лондона, 50-летняя Ванесса Пауэлл. Она надела кислотно-розовый монокини на одной бретельке с открытым животом. «У меня был любимый костюм в 20 лет. Тогда, как и сейчас, неоновые цвета были в моде. Он был ярко-розовый, и я всегда приковывала внимание», — поделилась Пауэлл. Затем она заявила, что в настоящий момент подрабатывает моделью и до сих пор загорает в бикини.

Фотосессия напомнила женщине ее отдых в Испании в 1989 году. «Это прекрасный шанс порадоваться телу, которое дала тебе природа. И неважно, что ты поправилась на пару размеров. Важна уверенность, которая позволила тебе это сделать [принять участие в съемке] и история, которая сделала тебя такой, какая ты есть», — заключила она.

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Вторая героиня, 60-летняя Сьюзи Сильви, надела красный бикини, украшенный пайетками. «В прошлом году в этом купальнике я появилась на роскошном пляже Марбельи вместе со своей 28-летней дочерью. Сначала я думала, что в таком виде должна ходить моя дочь. Но люди постоянно на меня смотрели, и я поняла, что они делают это потому, что я прекрасна», — рассказала Сильви.

Она добавила, что в молодости была актрисой и всегда переживала о том, как она выглядит в глазах мужчин. «В 60 лет ты уже об этом не думаешь. Я хочу отлично выглядеть для самой себя. Я больше не пытаюсь кого-то впечатлить. Если какой-то мужчина захочет со мной пообщаться — это станет лишь приятным бонусом», — заявила она.

Третьей оказалась 59-летняя Ким Эштон из Кардиффа. Переодевшись в черный раздельный купальник, она отметила, что сейчас чувствует себя в нем лучше, чем когда-либо. «Ты никогда не будешь слишком старой для того, чтобы хорошо выглядеть. Сейчас я намного увереннее в своем теле. Я чувствую себя очень привлекательной. В 59 лет мое тело выглядит прекрасно, а талия и ноги — лучшее, что у меня есть», — заметил Эштон и призналась, что она одинока, но ее самооценка не зависит от мужского внимания.

На эту съемку женщин вдохновила 60-летняя британская модель Линда Лусарди. В августе она сфотографировалась для обложки журнала в купальнике, который надевала для съемки в 1988 году. «Не могу поверить, что я надела то же самое сверкающее бикини, которое было на мне в тот день», — восхитилась тогда бывшая модель.

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