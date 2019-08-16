50-летняя модель показала фигуру на съемке в бикини

Датская манекенщица Хелена Кристенсен снялась в купальниках для фотосессии модного журнала Harper's Bazaar. Об этом сообщает The Sun.

Модель, которой в декабре исполнится 51 год, позировала в купальниках бикини и монокини на природе и в интерьерах. На одной из фотографий Хелена в открывающем плечи топе-бандо и юбке из синей ткани с блестками лежит на траве.

«Почему бы не показать фигуру, если тебе хочется», — заявила Кристенсен в сопровождающем фотосессию интервью. Она пошутила, что собирается работать моделью до 80 лет.

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Хелена Кристенсен была одним из первых «ангелов» Victoria's Secret, снималась для большинства крупных журналов и участвовала в показах известных модных домов, таких как Chanel и Dior. Наряду с Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд Кристенсен входила в так называемую «шестерку супермоделей» 1990-х.

Ранее в августе сообщалось, что 60-летняя британская модель Линда Лусарди сфотографировалась для обложки журнала в купальнике, который надевала для съемки в 1988 году. «Не могу поверить, что я надела то же самое сверкающее бикини, которое было на мне в тот день», — восхитилась бывшая модель.

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