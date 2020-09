Louis Vuitton подвергся критике за продажу бесполезной маски за сотни долларов

Французский модный дом Louis Vuitton анонсировал выход нового дорогостоящего аксессуара, в результате чего подвергся критике в сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Речь идет о защитной маске для лица LV Shield, которая выполнена в форме козырька. Он крепится на эластичный ремешок с монограммой бренда, украшенный по бокам золотыми деталями. Известно, что под прямыми солнечными лучами защитный экран меняет цвет с прозрачного на темный. При желании аксессуар можно носить как кепку. Изделие поступит в продажу 30 октября в ряд бутиков Louis Vuitton по всему миру, а его стоимость составит 960 долларов (72 230 рублей).

Пользователей Twitter смутила дороговизна и бесполезность описанной маски, и они обругали модный дом в социальных сетях. «Я не знаю, насколько нужно быть богатым или глупым, чтобы отдать сотни долларов за щит LV. В случае крайней необходимости я дождусь подделки за пять долларов», — высказался один.

«Я уверен, что Louis Vuitton сделали бы "роскошные" спасательные жилеты для "Титаника", будь у них такая возможность. Вымогательство и грабеж средь бела дня», — написал другой. «Для чего Louis Vuitton (или любая другая компания) выпускает защитные маски за 960 долларов, если они даже не защищают от COVID-19?» — высказался третий.

По информации издания, в центрах по контролю и профилактике заболеваний (The Centers for Disease Control and Prevention) рекомендуют не заменять обычные медицинские маски на подобные защитные экраны, поскольку последние не способны предотвратить распространение вирусов.

В апреле популярный интернет-магазин Farfetch осудили за продажу масок от коронавируса по 75 тысяч рублей. Речь идет о масках бренда Off-White, цена которых варьируется от 500 до 1000 долларов (примерно 37 и 75 тысяч рублей соответственно). Покупатели массово пожаловались на дороговизну аксессуара в соцсетях.