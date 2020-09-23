Россияне нашли способ избежать сдачи теста на COVID-19 после отпуска за границей

Российские туристы нашли способ избежать требований Роспотребнадзора по обязательной сдаче теста на коронавирус по возвращении из заграничного отпуска. Об этом со ссылкой на посты в соцсетях пишет TourDom.ru.

Как утверждают пользователи, не размещать результаты теста на COVID-19 на портале Госуслуг можно вполне законно — для этого, по их словам, в анкете по прибытии не следует давать согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных, а также необходимо поставить прочерки во всех графах документа, «чтобы никто потом ничего не вписал».

При этом законность подобных действий авторы записей обосновывают соответствующей статьей Конституции и положениями федерального закона, согласно которым гражданин дает согласие на обработку данных «свободно, своей волей и в своем интересе».

В свою очередь представитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов в беседе с порталом заметил, что юзеры не учитывают указанную в законе обязанность по раскрытию личной информации при требовании специальных органов, а также если это необходимо для защиты жизни и здоровья самого гражданина или других лиц.

TourDom.ru подчеркивает, что в целом игнорирование обязанности по сдаче ПЦР-теста едва ли останется незамеченным, так как Роспотребнадзор получает информацию о пересечении гражданами границы из базы данных погранслужбы. Для россиян за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей, а в случае положительного результата и дальнейшего распространения инфекции — от 150 до 300 тысяч рублей.

22 сентября сообщалось, что российские туристы отказались экономить на отпуске текущим летом на фоне пандемии коронавируса. В среднем россияне потратили на отдых внутри страны 55 тысяч рублей на человека. При этом чуть больше трети респондентов подчеркнули, что не испытывали необходимости сокращать свои расходы ради путешествий.