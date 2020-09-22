Отказавшиеся экономить на отпуске в пандемию россияне раскрыли свои траты

Российские туристы отказались экономить на отпуске текущим летом на фоне пандемии коронавируса. Соответствующие данные раскрыты в исследовании «Авито Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно результатам опроса, в среднем россияне потратили на отдых внутри страны 55 тысяч рублей на человека. При этом чуть больше трети респондентов подчеркнули, что не испытывали необходимости сокращать свои расходы ради путешествий.

Кроме того, оказалось, что российские мужчины были более «расточительны», чем женщины — их траты составили 57 тысяч рублей против 51 тысячи рублей соответственно. Вдобавок стало известно, что для 11 процентов граждан страны отпуск обошелся более чем в 100 тысяч рублей, а 9 процентам россиян удалось уложиться в пять тысяч рублей.

Также отмечается, что в целом больше половины участников исследования, 56 процентов, выезжали куда-то отдохнуть минувшим летом один раз, однако при этом были и те, кто отправлялся в отпуск три раза или больше (17 процентов).

6 сентября сообщалось, что Санкт-Петербург минувшим летом стал самым затратным городом для российских туристов. Согласно исследованию, отдыхающие тратили в северной столице в среднем 4601 рубль за покупку. При этом в курортных регионах — Краснодарском крае и Крыму — средний чек покупки составил 2732 и 2163 рубля соответственно.