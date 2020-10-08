Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о мировом рекорде по заражению коронавирусом за сутки — 338 779 новых случаев. Об этом передает Reuters.

Наибольший рост новых случаев пришелся на Индию, США и Бразилию. В мире также за сутки от COVID-19 умерли 5514 человек.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки болезней и пандемии — часть человеческой жизни, и страны мира должны готовиться, чтобы лучше отразить следующую большую эпидемию. Он отметил, что многие страны пренебрегали развитием сферы здравоохранения, что отразилось на их готовности бороться с пандемией нового коронавируса SARS-CoV-2.

По данным на 8 октября, в мире насчитывается более 36,3 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,1 миллиона человек скончались, еще 25 миллионов — выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Индии, Бразилии, России и Колумбии.

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