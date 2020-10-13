Умер заразившийся коронавирусом издатель российской газеты

Издатель российской газеты «Звезда Поволжья» Рашит Ахметов умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает «Idel.Реалии» со ссылкой на семью владельца издания.

По словам его сына Руслана, у Ахметова ранее обнаружили заражение коронавирусом. «Вызвали врача, долго не приезжали, скорая сначала увезла в инфекционную, потом решили, что лучше в больницу», — пересказал он.

2 октября издатель был госпитализирован в реанимацию, а с 8 октября перестал выходить на связь по телефону. Сын пояснил, что 12 октября отец уже был без сознания.

Родственник добавил, что, по заверению врача, сопутствующие болезни сердца и диабет привели к тяжелому течению болезни. «Папа не хотел ехать в больницу, знал, что умрет от этого, хотел остаться дома», — пояснил он.

В комментарии «БИЗНЕС Online» Руслан Ахметов добавил, что отец лечился в «ковидном» отделении городской клинической больницы №7 в Казани. «Диагноз COVID, а вскрытие еще не производили», — уточнил сын.

Газету «Звезда Поволжья» Ахметов начал выпускать в начале 2000-х годов. Издание позиционирует себя как «независимая общественно-политическая газета» и выходит под девизом «за правду и Родину». В 2018 году у журналиста и владельца издания началась гангрена. Ему сделали операцию. Ахметов все равно продолжал выпуск газеты и один из номеров сверстал в больнице.