Умер радиоведущий Рубен Акопян

Ведущий «Радио 7 на семи холмах» Рубен Акопян умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщается на сайте радиостанции.

Акопян вел в эфире вечернее шоу «Однажды в городе». Коллеги по радио отметили, что мужчина проработал на радио 25 лет. Как сообщает Starhit, по предварительной информации, радиоведущий скончался из-за остановки сердца.

Рубен родился в 1972 году в Армении. Окончил Ереванский государственный университет по профессии учителя русского языка и литературы. Работал на «Радио 7» с 2009 года.

Коллеги по радиостанции выразили соболезнования родным и близким Акопяна. Под публикациями ведущего в Instagram также регулярно появляются сообщения от поклонников и слушателей со словами благодарности и соболезнованиями.

В апреле сообщалось, что в Москве скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова. По предварительным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание.