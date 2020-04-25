Умерла главный редактор «Русского радио»

В Москве скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова. Об этом сообщил председатель совета директоров «Русской медиа группы» Сергей Бунин, пишет «Интерфакс».

Ранее о смерти Ларионовой на своей странице в Instagram сообщил продюсер Иосиф Пригожин. Он также выразил соболезнования родным и близким Ларионовой.

Как пишет издание «Подъем» в своем Telegram-канале, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Она боролась с болезнью более семи лет, отмечают источники из окружения медиаменеджера. Официального подтверждения этой информации нет.

«Русским радио» владеет «Русская Медиагруппа», в которую входят также радиостанции Monte Carlo, Хит FM, DFM, Maximum, а также музыкальный канал RU.TV.