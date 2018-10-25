Умер писатель Анатолий Гладилин

Писатель-диссидент Анатолий Гладилин умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил главный редактор литературного журнала «Знамя» Сергей Чупринин в своем Facebook.

Газета «Культура» со ссылкой на семью Гладилина уточняет, что он скончался в Париже, где жил последние 42 года. Причины смерти пока не называются.

Прозаик родился в Москве в семье юриста и врача. До войны работал электромехаником, а после поступил в Литературный институт имени Горького, но так и не закончил его. В 1956 году в журнале «Юность» вышла его первая повесть «Хроника времен Виктора Подгурского», вызвавшая большой отклик у советских читателей. Всего опубликовано более 30 различных сочинений писателя.

Трудился в «Московском комсомольце» и Киностудии имени Горького. Большую часть произведений написал после эмиграции из СССР во Францию в 1976 году. За рубежом сотрудничал с радио «Свобода» и «Немецкой волной».

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