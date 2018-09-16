Умер писатель Александр Бородыня

Российский писатель Александр Бородыня скончался в Германии в возрасте 61 года. Об этом в воскресенье, 16 сентября, сообщила ТАСС его знакомая, художница Елизавета Лавинская.

«Александр Бородыня скончался в субботу утром в Германии в маленьком городке Людвигсхафен, где жил с женой Раисой Именитовой последние лет двадцать», — уточнила Лавинская.

По ее словам, писатель умер после продолжительной болезни. Дата и место прощания пока не называются.

Александр Бородыня являлся основателем и председателем литературного товарищества «Черновик». В 1990-е годы его работы публиковались в журналах «Знамя» и «Новый мир». В интернете он часто публиковался под псевдонимом Эрвин Каин.