Умер Владимир Войнович

Советский и российский писатель Владимир Войнович умер на 86-м году жизни. Об этом сообщила его знакомая Юлия Пессина.

«Два часа назад умер Володя Войнович. Сердечный приступ, скорая не успела....», — написала она в своем Facebook.

Войнович известен своей ироничной антиутопией «Москва 2042», а также трилогией о солдате Иване Чонкине. Помимо этого, песня «Четырнадцать минут до старта», автором текста которой является Войнович, стала неофициальным гимном советских космонавтов.

За свою литературную деятельность в декабре 1980 года Войнович был выслан из СССР и лишен советского гражданства. Он проживал в ФРГ и США до 1990 года, когда особым Указом Президента СССР ему и ряду других деятелей искусства ему был возвращен советский паспорт.

В 2000-м году он получил Государственную премию Российской Федерации за роман «Монументальная пропаганда».

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