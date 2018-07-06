Умер писатель Олег Юрьев

Российский поэт и прозаик Олег Юрьев скончался в Германии. Об этом в пятницу, 6 июля сообщил в Facebook писатель Валерий Шубинский.

Литератору было 58 лет. Причина смерти пока не раскрывается.

Юрьев родился в Ленинграде 28 июля 1959 года. В 1983-м он вместе с Шубинским и супругой, поэтессой Ольгой Мартыновой основал литературную группу «Камера хранения». В 1991 году семья Юрьева эмигрировала в Германию.

Произведения Юрьева переведены на немецкий, французский, английский, чешский и другие языки. Он также выступил автором пьес, которые ставились в странах Европы и Северной Америки. Помимо этого, писатель преподавал курс по истории русской поэзии XX века в Иллинойском университете в Урбане и Шампейне, США.