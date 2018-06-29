Умер один из авторов сериала Star Trek

Американский писатель-фантаст Харлан Эллисон умер в Калифорнии на 85-м году жизни. О его смерти сообщила у себя в Twitter юрист Кристин Валада со ссылкой на супругу литератора.

По ее словам, сейчас идет подготовка к похоронам.

Харлан Эллисон считался одним из самых плодовитых писателей. Среди его работ получившие различные награды рассказы «У меня нет рта, но я должен кричать», «Джеффти пять лет», сценарий к фильму «Я, робот» по мотивам произведений американского писателя Айзека Азимова, сценарий к серии «Город на краю вечности» телесериала «Звездный путь» (Star Trek).