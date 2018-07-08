Умер отстоявший канонизацию адмирала Ушакова писатель Валерий Ганичев

Советский и российский литератор и журналист Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни. Об этом в воскресенье, 8 июля, сообщается на сайте Союза писателей России.

«Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Валерия Николаевича. О месте и времени похорон будет сообщено дополнительно», — сказали в организации.

В 2000 году Ганичев выступил с инициативой канонизации адмирала Федора Ушакова и успешно представил перед руководством Русской православной церкви основания для этого. Его перу принадлежит книга «Адмирал Ушаков. Флотоводец и святой», выпущенная в 1990 году.

Писатель также известен романом «Росс непобедимый». С 1978 по 1980 годы он работал главным редактором газеты «Комсомольская правда», а с 1981 по 2001 — журнала «Роман-газета».

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