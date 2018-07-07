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Умер автор «Акта провозглашения независимости Украины»

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Украинский писатель и бывший советский диссидент Левко Лукьяненко скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщил у себя в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Умер Левко Лукьяненко. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за ее свободу и независимость. Настоящий Герой Украины. Покойся с миром, Левко Григорьевич», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лукьяненко попал в реанимацию.

Левко Лукьяненко трижды избирался депутатом Рады. В 2007 году он покинул ее по собственному желанию. В 2005 году ему присвоили звание Героя Украины. В 2006 году Лукьяненко стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за произведения в 13 ​томах «Путь к возрождению».

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