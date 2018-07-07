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Умер создатель Человека-паука и Доктора Стрэнджа

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Один из создателей персонажей комиксов Marvel Стив Дитко (Steve Ditko) скончался. Эту информацию подтвердили изданию The Hollywood Reporter в департаменте полиции округа Нью-Йорк в субботу, 7 июля.

Художнику было 90 лет. Дитко нашли мертвым в его квартире еще 29 июня, однако об этом стало известно только сейчас. Отмечается, что к моменту обнаружения он был мертв, предположительно, около двух дней. Точная причина смерти не сообщается.

В 1961 году Дитко вместе со Стэном Ли, на тот момент занимавшим пост главного редактора в Marvel Comics, создали Человека-паука. Отмечается, что знаменитый костюм и внешний облик супергероя — это работа Дитко. Художник также помог в создании других персонажей для комикса, в частности Доктора Октопуса и Зеленого Гоблина.

В 1963 году Дитко нарисовал первый комикс о Докторе Стрэндже, но несколько лет спустя ему пришлось покинуть Marvel Comics из-за конфликта с Ли. После этого он работал на Charlton, DC Comics и другие независимые издания, указывает The Hollywood Reporter. Самым популярным его персонажем того периода стал Mr. A, которого он частично списал с себя.

В Marvel художник вернулся в 1979 году. Последним его творением, получившим широкую известность, стала Squirrel Girl, созданная в 1992-м.

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