Умер заслуженный артист России Александр Гергалов

Скончался солист оперной труппы Мариинского театра, заслуженный артист России и народный артист республики Северная Осетия — Алания Александр Гергалов. Об этом в пятницу, 6 июля, сообщается на сайте театра.

Он умер после продолжительной болезни. Как отметили в учреждении, 5 июля ему исполнилось бы 63 года.

«Лауреат международных и всесоюзных конкурсов, Гергалов получил музыкальное образование в Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. В 1991 году он вошел в состав оперной труппы Мариинского театра. Яркий и полетный голос Гергалова, отличавшийся необыкновенной свободой, звучал в большинстве оперных спектаклей Мариинского театра», — заявили в театре.

Место и дата похорон будут объявлены позже.