Умер украинский актер Тарас Денисенко

Украинский актер театра и кино Тарас Денисенко скончался 7 ноября в Киеве в возрасте 52 лет. О его смерти сообщило Министерство культуры Украины на своей официальной странице в Facebook.

Ведомство не назвало причины смерти заслуженного артиста, но на странице Денисенко в Wikipedia говорится, что он умер после тяжелой болезни. О датах прощания и похорон актера будет объявлено дополнительно.

Тарас Денисенко — сын актрисы Натальи Наум и кинорежиссера Владимира Денисенко. В 1986 году артист закончил актерский факультет ВГИКа, где учился в мастерской Алексея Баталова.

Денисенко сыграл более 50 ролей в кино и сериалах. Первую известность ему принесли роли в фильмах «Как молоды мы были», «Обвиняется свадьба» и «В Крыму не всегда лето». Дважды он сыграл поэта Тараса Шевченко — в сериале «Тарас Шевченко. Завещание» и фильме «Поэт и княжна», появлялся в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Брат за брата».