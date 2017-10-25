Умер озвучивший обезьяну Рафики в «Короле Льве» актер

Американский актер Роберт Гийом скончался в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила его жена Донна Браун, передает CNN в среду, 25 октября.

Гийому было 89 лет. По словам супруги артиста, последние годы он боролся с раком простаты.

«Он ушел так, как все желают уйти, — во сне, в окружении близких», — заявила Донна.

Роберт Гийом снялся в таких фильмах, как «Крупная рыба», «Неистребимый шпион» и «Ордер на смерть», а также в сериалах «Бенсон», «Принц из Беверли-Хиллз», «Семейка Аддамс» и «C.S.I. Место преступления». Помимо этого, артист озвучил мандрила Рафики в трилогии «Король Лев» и мультсериале «Тимон и Пумба».

За главную роль в ситкоме «Бенсон», выходившем с 1979-го по 1986 год, Гийом получил премию «Эмми».