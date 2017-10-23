Культура
 

Умер сооснователь группы Marilyn Manson

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Скотт Митчелл Путески
Скотт Митчелл Путески

Один из основателей группы Marilyn Manson Скотт Митчелл Путески скончался в возрасте 49 лет. Об этом участники коллектива Jack Off Jill сообщили в Twitter.

На новость отреагировал Мэрилин Мэнсон. «Мы со Скоттом Путески делали отличную музыку вместе. За годы сотрудничества у нас возникали разногласия, но я навсегда запомню хорошие времена», — написал артист в Instagram.

Он также попросил поклонников послушать сингл Man That You Fear в память о покойном. «Он был нашим любимым», — уточнил Мэнсон.

Путески вместе с Мэнсоном создали команду Marilyn Manson & The Spooky Kids в конце 1980-х годов, вскоре название сократилось до Marilyn Manson. Путески, игравший на гитаре, ушел из группы в 1996 году.

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