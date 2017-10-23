Умер сооснователь группы Marilyn Manson

Один из основателей группы Marilyn Manson Скотт Митчелл Путески скончался в возрасте 49 лет. Об этом участники коллектива Jack Off Jill сообщили в Twitter.

На новость отреагировал Мэрилин Мэнсон. «Мы со Скоттом Путески делали отличную музыку вместе. За годы сотрудничества у нас возникали разногласия, но я навсегда запомню хорошие времена», — написал артист в Instagram.

Он также попросил поклонников послушать сингл Man That You Fear в память о покойном. «Он был нашим любимым», — уточнил Мэнсон.

Scott Putesky and I made great music together. We had our differences over the years, but I will always remember the good times more. Everyone should listen to “Man That You Fear” in his honor. That was our favorite. A post shared by Marilyn Manson (@marilynmanson) on Oct 22, 2017 at 9:25pm PDT

Путески вместе с Мэнсоном создали команду Marilyn Manson & The Spooky Kids в конце 1980-х годов, вскоре название сократилось до Marilyn Manson. Путески, игравший на гитаре, ушел из группы в 1996 году.