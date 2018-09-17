Умер писатель Николай Коняев

Российский литератор Николай Коняев скончался в Санкт-Петербурге. Об этом представители Союза писателей России сообщили на сайте Дома писателей.

«Заслуги его перед Россией и ее народом велики, они отмечены многими наградами, премиями, Николай Коняев один из немногих современных русских писателей, кто имел всероссийскую известность, его рассказы, романы, пьесы, книги по истории Русской православной церкви известны и простым людям, и ученым, и писателям», — говорится в объявлении.

Коняеву было 69 лет. Как сообщает портал «Петербургский дневник», у него обострилось некое старое заболевание, он перенес операцию, которая ему не помогла.

Коняев — лауреат премии имени Василия Шукшина и премии имени Андрея Платонова, а также Большой литературной премии России.