В Москве умер главный редактор журнала PC Magazine Олег Лебедев

В Москве на 45-м году жизни скончался главный редактор русской версии журнала о высоких технологиях PC Magazine Олег Лебедев. Об этом сообщает сайт издательского дома «СК-пресс».

Лебедев возглавлял редакцию издания с 2006 года. До этого он работал руководителем отдела новостей и заместителем главного редактора журнала с 1998 года. «Еще очень долго с каждой полосы, с каждого разворота журнала на нас будут смотреть глаза Олега, звучать его голос…» — говорится на сайте журнала.

Русская версия издания PC Magazine существует с 1991 года. Помимо онлайн-версии журнал выходит в печатном виде (американская версия журнала не печатается на бумаге с 2006 года). Журнал знакомит читателей с новинками компьютерной техники, программного обеспечения и современными высокими технологиями.