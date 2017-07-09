Умер Антон Носик

В ночь на воскресенье, 9 июля, умер известный блогер Антон Носик. Об этом сообщил «Ленте.Ру» его близкий друг.

Жена блогера сообщила RT, что у Носика произошла остановка сердца. «Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге», — рассказала она.

Антон Носик — один из самых известных медиа-менеджеров Рунета. Он был редактором крупнейших новостных интернет-изданий — Lenta.ru, Gazeta.ru, NEWSru.com. Входил в состав менеджеров холдинга «Рамблер». До марта 2011 года занимал пост главного редактора сайта Bfm.ru.

4 июля Носику исполнился 51 год.

