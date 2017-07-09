Следователи проверят обстоятельства смерти Носика

Управление Следственного комитета по Московской области забрало из полиции материалы проверки смерти блогера Антона Носика. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, установлено, что он отмечал на одной из подмосковных дач свой день рождения. Смерть наступила в ночь на 9 июля. Вызванные на место врачи скорой помощи уже не смогли помочь. Тело Носика направлено на судебно-медицинское исследование.

Признаков насильственной смерти не выявлено, отметил источник.

По предварительным данным, блогер умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности на фоне алкогольного отравления.

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Соболезнования в связи со смертью Носика выразил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком. С его именем связано создание известных интернет-ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений. Он много успел. Светлая ему память», — написал глава правительства в Facebook.

Ранее 9 июля жена Носика сообщила об остановке сердца. «Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге», — рассказала она.

Антон Носик — один из самых известных медиаменеджеров Рунета. Он был редактором крупнейших новостных интернет-изданий, в том числе первым главным редактором «Ленты.ру». Входил в состав менеджеров холдинга «Рамблер».

4 июля Носику исполнился 51 год.