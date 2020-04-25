Названа возможная причина смерти главного редактора «Русского радио»

Главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова умерла от онкологического заболевания. О возможной причине смерти пишет издание «Подъем» в своем Telegram-канале со ссылкой на окружение медиаменеджера. Официально о причине кончины не сообщается.

«Нет Юли. Юля старалась... боролась…» — написал в своем Instagram диджей «Русского радио» Дмитрий Оленин.

В комментарии «Подъему» ведущая Алена Бородина рассказала, что смерть Ларионовой наступила в реанимации. «Несколько дней назад мы еще были на связи, в переписке. Она была в реанимации в больнице. Мы все надеялись до конца», — сказала она.

О дате и месте похорон на данный момент не известно.

О смерти Ларионовой ранее сообщил председатель совета директоров «Русской медиа группы» Сергей Бунин, а также продюсер Иосиф Пригожин.

«Русским радио» владеет «Русская Медиагруппа», в которую входят также радиостанции Monte Carlo, Хит FM, DFM, Maximum, а также музыкальный канал RU.TV.

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