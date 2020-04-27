Сотрудник российской радиостанции с воспалением легких умер в 42 года

Креативный продюсер российской радиостанции «Звезда» Дмитрий Найденов умер в возрасте 42 лет. Об этом сообщается на сайте СМИ.

Мужчину госпитализировали полторы недели назад с воспалением легких, однако врачам не удалось его спасти. Найденов был сотрудником «Звезды» более десяти лет, он выступил автором ряда программ, таких как «Исторические заметки», «Была история», «Как мы устроены».

25 апреля стало известно о смерти главного редактора «Русского радио» Юлии Ларионовой. По информации Telegram-канала «Подъем», медиаменеджер боролась с онкологическим заболеванием.

16 апреля в Москве умер 30-летний оператор Грачья Сагателян, который сотрудничал с Первым каналом. Мужчина был заражен коронавирусом.