Умер зараженный коронавирусом сотрудник Первого канала

В Москве умер 30-летний оператор Первого канала Грачья Сагателян. Как пишет Telegram-канал «Sputnik Армения», мужчина был заражен коронавирусом.

Коллега оператора сообщила изданию, что у Сагателяна был диабет. Она подтвердила, что сотрудник канала умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В материале добавляется, что отец и мать Сагателяна находятся в больнице, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

13 апреля сообщалось о смерти 34-летнего предпринимателя Алексея Бурдыко, основателя киберспортивной компании Game Show, в структуру которого входит одноименный телеканал. Мужчина был заражен коронавирусом.

За последние сутки в России выявили почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах, большинство из них — в Москве (1370). Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло 27 938. Скончались 232 человека, выздоровели 2304 человека.