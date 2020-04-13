Зараженный коронавирусом основатель российского телеканала умер в 34 года

Умер предприниматель Алексей Бурдыко, основатель киберспортивной компании Game Show, в структуру которого входит одноименный телеканал. Об этом в Facebook сообщил его друг Павел Таран. По его словам бизнесмен был заражен коронавирусом.

Бурдыко было 34 года. В комментариях к посту Таран отметил, что Бурдыко умер в Москве. Других подробностей произошедшего не приводится.

Game Show появилась в 2010 году как студия комментирования киберспортивных турниров. В 2015-м организация запустила круглосуточный телеканал. К 2017 году, когда Бурдыко покинул проект, компания привлекла около десяти миллионов долларов инвестиций. При этом Game Show регулярно испытывала финансовые трудности, сообщалось о задержках выплат зарплат сотрудникам.

По последним данным, в России насчитывается 18 328 зараженных коронавирусом, скончались 148 человек, еще 1470 выздоровели. Вспышка инфекции впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань.

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