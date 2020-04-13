Зараженный коронавирусом основатель российского телеканала умер в 34 года

Умер предприниматель Алексей Бурдыко, основатель киберспортивной компании Game Show, в структуру которого входит одноименный телеканал. Об этом в Facebook сообщил его друг Павел Таран. По его словам бизнесмен был заражен коронавирусом.
Бурдыко было 34 года. В комментариях к посту Таран отметил, что Бурдыко умер в Москве. Других подробностей произошедшего не приводится.
Game Show появилась в 2010 году как студия комментирования киберспортивных турниров. В 2015-м организация запустила круглосуточный телеканал. К 2017 году, когда Бурдыко покинул проект, компания привлекла около десяти миллионов долларов инвестиций. При этом Game Show регулярно испытывала финансовые трудности, сообщалось о задержках выплат зарплат сотрудникам.
По последним данным, в России насчитывается 18 328 зараженных коронавирусом, скончались 148 человек, еще 1470 выздоровели. Вспышка инфекции впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения