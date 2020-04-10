Телеведущий и генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников заразился коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Источник ссылается на коллег журналиста, которые рассказали, что несколько дней назад он пришел на съемки «со всеми признаками больного человека». В тот же день он сдал анализ на коронавирус — результат оказался положительным. Корчевников изолировался у себя дома в Москве, где и продолжает лечение. Отмечается, что ведущий сделал повторный тест, результат которого пока неизвестен.
Корчевников ведет программу «Судьба человека» на «России 1». 7 апреля актер Сергей Жигунов рассказал, что продюсеры передачи звонили ему и предлагали поучаствовать в съемках, несмотря на введенный в Москве режим самоизоляции. С аналогичным предложение к нему обращались авторы шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».
России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах, за период эпидемии умерли 94 человек, выздоровели 795. Больше всего заразившихся в Москве — 7822.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения