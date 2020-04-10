Знаменитости оказались главными распространителями мифов о коронавирусе

Знаменитости и политики с большим количеством подписчиков в соцсетях оказались главными распространителями мифов о коронавирусе. Такой вывод сделали эксперты Оксфордского Института исследования журналистики, сообщает The Guardian.
Ученые пришли к выводу, что традиционные медиа испытывают проблемы в борьбе с дезинформацией о коронавирусе во многом из-за звезд, которые публикуют недостоверные данные в своих аккаунтах, дезинформируя огромную аудиторию. «Очень маленькая группа людей выкладывает контент, который читают миллионы подписчиков», — указывает научный сотрудник института Скотт Бреннен (Scott Brennen). При этом он отметил, что в исследовании явно недооценена роль WhatsApp: у ученых нет достаточного количества инструментов, которые помогли бы составить ясную картину о распространении фейков в мессенджере.
В материале The Guardian в пример приводятся актер Вуди Харрельсон и певица MIA, которые в своих соцсетях размещали «безосновательные» данные о связи усиления симптомов коронавируса с «излучениями» от вышек сетей 5G. Сторонники теории заговора в Великобритании напали на два десятка телекоммуникационных вышек. Агентство Bloomberg указывает, что ложная теория активно распространяется в сети, а некоторые исследователи считают сообщения координированной кампанией по дезинформации населения.
Активисты из Индии 9 апреля объявили о старте кампании в соцсетях под хештегом #CautionYesPanicNo, цель которой — борьба с опасными заблуждениями о коронавирусе. Решение объявить войну ложным советам объясняется тем, что подобные варианты исцеления обрели большую популярность среди населения страны. Издание Navbharat Times также собрало в один список подобные опасные заблуждения, которые бытуют среди индийцев, желающих обезопасить себя от заражения.
По официальным данным, в мире было инфицировано более 1,6 миллиона человек, из которых более 355 тысяч вылечились, свыше 96 тысяч человек умерли. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения