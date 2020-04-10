В сети связали распространение коронавируса с вышками связи 5G

Пользователи сети активно продвигают ложную теорию о том, что распространение коронавируса связано с установкой вышек связи 5G. Как сообщает Bloomberg, некоторые исследователи считают сообщения координированной кампанией по дезинформации населения.

Идея стала активно распространяться в мессенджерах и соцсетях в разных странах мира. Мар Оуэн Джонс, специалист по онлайн-дезинформации Университета Хамад бен Халифа в Катаре рассказал, что при исследовании подобных постов в Twitter обнаружил, что большая часть публикаций написана не живыми людьми, самостоятельно ведущими аккаунты.

Он сравнил действия с кампанией Агентства интернет-исследований из России, также известного как «фабрика троллей», в 2016 году во время президентских выборов в США. Однако специалист пояснил, что пока не может с точностью утверждать, что за распространением этой теории стоит какое-либо государство или организация.

Специализирующаяся на дезинформации в сети компания Blackbird.AI согласилась с ученым. По их данным, рост подобных публикаций действительно заметен. Распространение постов зафиксировано в том числе в Twitter и на Reddit. Но сотрудники этой организации также пока не готовы подтвердить, кто может стоять за кампанией.

Конспирологические теории о вреде стандарта связи 5G для здоровья стали появляться в сети по крайней мере с 2016 года. В первую очередь их публиковали на интернет-форумах и на YouTube. Позже, в связи с распространением коронавируса, установку вышек 5G связали с появлением заболевания. На анонимных форумах, таких как 4chan, зафиксировали призывы к уничтожению конструкций. Так, в Великобритании не менее 20 мобильных вышек уже подверглись нападению вандалов.

Ранее активисты из Индии объявили о старте кампании, цель которой — объяснить несостоятельность некоторых советов по излечению от коронавируса, популярных в сети. Одно из изданий страны собрало в один список опасные заблуждения, которые не только не защищают от вируса, но и способны нанести вред организму.

По официальным данным, в мире инфицировано более 1,6 миллиона человек, из которых более 355 тысяч вылечились, свыше 96 тысяч человек умерли. Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань, позже он распространился по Китаю и другим странам мира.

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