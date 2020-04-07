WhatsApp ограничил массовую рассылку сообщений из-за коронавируса

Мессенджер WhatsApp ограничит возможность пересылать сообщения. Как сообщается в блоге компании, такое решение было принято с целью замедлить распространение дезинформации о пандемии коронавируса.
Массовую рассылку сообщений (в мессенджере они отмечаются символом в виде двойной стрелки) теперь можно пересылать за раз только в один чат. В компании считают, что подобные публикации носят «менее личный» характер, так как их отправитель не является автором.
В WhatsApp отметили, что пересылка сообщений — это не всегда плохо. «Мы знаем, что многие пользователи пересылают полезную информацию, а также смешные видео, мемы, цитаты и молитвы, которым придают особое значение», — говорится в сообщении.
В заявлении также отмечается, что в последние несколько недель пользователи не раз использовали мессенджер, чтобы проводить акции в поддержку медицинских работников. Несмотря на это, в WhatsApp посчитали необходимым замедлить распространение часто пересылаемых сообщений, чтобы не ускорять обмен ложной информацией.
Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейковой информации об эпидемиях, в том числе о коронавирусе. До этого за публикацию недостоверных сведений была предусмотрена только административная ответственность.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения