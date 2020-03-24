Автор фейка про коронавирус пришла в «Пусть говорят» и объяснилась

Жительница Нижнекамска Оксана Гарипова, которую оштрафовали за рассылку фейкового аудиосообщения в WhatsApp об угрозе карантина в родном городе из-за китайского коронавируса, выступила в передаче «Пусть говорят». В эфире программы она объяснила, зачем сделала такую запись и отправила ее в мессенджере. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

«Это шутка была для подруг. Раскаяние, конечно, есть», — отметила автор фейка в студии. По словам россиянки, в вечер, когда она сделала запись, ей пришло похожее аудиосообщение, но с мужским голосом. «После того, как прослушала полученное сообщение, у меня появилась идея разыграть подруг», — пояснила 30-летняя героиня шоу.

По словам жительницы Татарстана, ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейковую информацию. «Думаю, это справедливое наказание», — заметила она. «Пять лет же обещали», — расстроенно сказал на это один из гостей передачи.

Как писал портал НТР 24, фейковое сообщение стали распространять в мессенджерах примерно с середины марта. В нем говорилось о собрании в медицинском центре «Реабилитация», после которого решили готовиться к введению в городе двухнедельного карантина. В записи утверждалось, что его введут буквально на днях. Позже автор сообщения извинилась за свои действия. По словам Гариповой, ложная «информация ушла дальше, больше и глубже», что стало для нее сюрпризом.

Ранее Роскомнадзор обратился к «Эху Москвы», YouTube и нескольким соцсетям с требованием удалить ложную информацию о китайском коронавирусе. В ведомстве подчеркнули, что на платформах публикуется недостоверная информация по теме заболевания.

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