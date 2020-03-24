Автор фейка про коронавирус пришла в «Пусть говорят» и объяснилась

Жительница Нижнекамска Оксана Гарипова, которую оштрафовали за рассылку фейкового аудиосообщения в WhatsApp об угрозе карантина в родном городе из-за китайского коронавируса, выступила в передаче «Пусть говорят». В эфире программы она объяснила, зачем сделала такую запись и отправила ее в мессенджере. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.
«Это шутка была для подруг. Раскаяние, конечно, есть», — отметила автор фейка в студии. По словам россиянки, в вечер, когда она сделала запись, ей пришло похожее аудиосообщение, но с мужским голосом. «После того, как прослушала полученное сообщение, у меня появилась идея разыграть подруг», — пояснила 30-летняя героиня шоу.
По словам жительницы Татарстана, ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейковую информацию. «Думаю, это справедливое наказание», — заметила она. «Пять лет же обещали», — расстроенно сказал на это один из гостей передачи.
Как писал портал НТР 24, фейковое сообщение стали распространять в мессенджерах примерно с середины марта. В нем говорилось о собрании в медицинском центре «Реабилитация», после которого решили готовиться к введению в городе двухнедельного карантина. В записи утверждалось, что его введут буквально на днях. Позже автор сообщения извинилась за свои действия. По словам Гариповой, ложная «информация ушла дальше, больше и глубже», что стало для нее сюрпризом.
Ранее Роскомнадзор обратился к «Эху Москвы», YouTube и нескольким соцсетям с требованием удалить ложную информацию о китайском коронавирусе. В ведомстве подчеркнули, что на платформах публикуется недостоверная информация по теме заболевания.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения