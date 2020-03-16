Первый канал отказался от зрителей на съемках из-за коронавируса

Первый канал будет снимать все передачи без участия зрителей из-за распространения китайского коронавируса. Об отказе от стандартной практики проекту «Подъем» сообщила пресс-секретарь канала Лариса Крымова.
«С сегодняшнего дня все программы Первого канала, на съемках которых обычно присутствуют зрители, снимаются без их участия», — подчеркнула Крымова. По ее словам, такая мера вводится, чтобы не подвергать опасности участников шоу.
Пресс-секретарь другого федерального телеканала, «России 1», Виктория Арутюнова сообщила, что канал рассматривает введение похожих мер. Она уточнила, что окончательное решение будет принято в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что команда шоу «Вечерний Ургант», которое выходит на Первом канале, приняла решение снимать следующие выпуски без зрителей в студии. Причиной также стало распространение коронавируса.
В настоящее время в мире зарегистрировано более 169 тысяч заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли 6,5 тысяч человек. Случаи заболевания выявлены в 146 странах. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По последним данным, в России зафиксированы 63 случая заражения коронавирусной инфекцией.