Умер легендарный советский фотограф

В Москве умер российский и советский фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян. Об этом ТАСС сообщила его дочь Марина.

Мусаэльян скончался в возрасте 81 года. В течение 14 лет он был личным фотографом генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Почти 60 лет фотограф проработал в ТАСС. В агентстве его назвали живой легендой и примером профессионализма.

Мусаэльян снимал и других руководителей СССР: Никиту Хрущева, Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева. В интервью ТАСС Мусаэльян отмечал, что в его личном архиве есть фото со всеми советскими лидерами, кроме Владимира Ленина и Иосифа Сталина. «Еще не родился, когда они умерли», — объяснял он.

Журналист начал работать с фотографией в 1960 году. Первоначально он вел деятельность в Звездном городке — снимал репортажи. Среди тем были подготовка первых космических экипажей, запуски ракет и строительство космодрома Байконур.

По словам фотографа, после перехода из Звездного городка в агентство он проехал Советский Союз «вдоль и поперек», дрейфовал на льдине у Северного полюса, снимал пограничников на границе с Афганистаном, видел Тадж-Махал в Агре, могилу Уильяма Шекспира в Англии и бегал по Великой Китайской стене.