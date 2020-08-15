Российский ведущий и режиссер умер в 83 года

Умер российский режиссер и телеведущий Борис Гершт. Ему было 83 года. Об этом сообщается на сайте телеканала «Санкт-Петербург».

«Он навсегда остается в памяти у каждого, кто с ним хотя бы раз о чем-то просто поговорил. Борис Гершт останется примером для подражания своим студентам и коллегам», — говорится в некрологе на сайте телеканала.

Режиссер Юлия Маврина отметила в Facebook, что в последние годы Гершт много болел. «В последние годы мы виделись редко, потому что он много болел. Но часто говорили по телефону. И мне казалось, что он будет жить вечно…» — написала она.

Борис Гершт — театральный и телевизионный режиссер, ведущий, поэт, профессор. В 2010 ему было присвоено звание Заслуженный работник культуры России. Всего Гершт создал около 2 тысяч передач, в том числе 30 телеспектаклей и фильмов.

Гершт был ведущим программы «Папа, мама, я — спортивная семья», а также главным режиссером восстановленной версии передачи.

