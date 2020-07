Умер 37-летний ведущий политических шоу

Политический комментатор и ведущий шоу Майкл Брукс (Michael Brooks) умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщает сообщает Variety.

В Twitter-аккаунте его передачи говорится, что мужчина скончался в результате внезапного ухудшения состояния здоровья из-за заболевания. В заявлении указано, что ведущий верил в том, что «бороться за справедливость и любовь к людям можно только объединив всех».

Семья Брукса планирует создать фонд в его честь, чтобы продолжить эти устремления ведущего. Многие коллеги по передачам выразили соболезнования в связи с его кончиной.

Брукс был известен по интернет-проектам «Шоу Майкла Брукса» (The Michael Brooks Show) и «Отчет большинства» (The Majority Report). «Шоу Майкла Брукса» выходило с 2017 года, в нем он обсуждал политику, историю и культуру. С 2013 года он также регулярно участвовал в «Отчете большинства», политическом ток-шоу, выходящем на YouTube. За время работы он был приглашенным экспертом в таких СМИ, как «Аль-Джазира» и The Huffington Post.