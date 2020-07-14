Умер бывший ведущий «Разрушителей легенд»

Бывший ведущий «Разрушителей легенд» Грант Имахара (Grant Imahara) умер в возрасте 49 лет. Как сообщает The Hollywood Reporter, мужчина скончался от аневризмы мозга.

Представитель канала Discovery, на котором выходил телепроект, подтвердил информацию. «Он был важной частью нашей семьи и прекрасным человеком», — сообщил он.

Имахара присоединился к «Разрушителям легенд» в третьем сезоне и работал в шоу до 2014 года. В телепрограмме инженер применял свои навыки для создания роботов, а также управлял электронными устройствами во время опытов команды по проверке мифов.

Коллеги Имахары выразили в соцсетях соболезнования в связи с его смертью. «Иногда я желаю, чтобы у меня была машина времени», — написала соведущая Кэри Байрон (Kari Byron). С соболезнованиями выступил и ведущий Адам Сэвидж (Adam Savage). «У меня нет слов. Я был частью двух больших семей вместе с Грантом Имахарой на протяжении последних 22 лет. Работать с ним было так весело. Я буду скучать по моему другу», — рассказал он.

Грант Имахара — американский инженер и робототехник, наиболее известен зрителям, как ведущий телепередачи «Разрушители легенд» на канале Discovery. В ней экспериментальным путем проверяли популярные байки, слухи и городские легенды. В 2016 году он также поучаствовал в телепроекте White Rabbit Project для сервиса Netflix вместе с коллегами из «Разрушителей легенд».

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