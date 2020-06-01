Умер заразившийся коронавирусом продюсер «Поля чудес» и друг Якубовича

Многолетний генеральный продюсер шоу «Поле чудес» Анатолий Гольдфедер умер в Москве на 70-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил ведущий программы Леонид Якубович.

По его словам, Гольдфедер скончался 31 мая в больнице имени С.П. Боткина. «Анатолий довольно давно лежал в больнице, поступил с больным сердцем, потом биопсия несколько месяцев назад показала, что у него лейкоз», — рассказал Якубович, отметив, что позднее стало известно, что продюсер заразился коронавирусом.

По мнению ведущего, Гольдфедер был «феноменальным организатором», благодаря которому «Поле чудес» стало успешным. «Я даже не представляю себе, что будет дальше, мы дружили больше 40 лет, погиб мой брат, это все, что я могу сказать», — поделился Якубович.

На Первом канале «Поле чудес» выходит с октября 1990 года. Гольдфедер начал работать на шоу в 1998 году, а в 2003-м стал его директором.