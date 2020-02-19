Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович ответил сенатору Василию Иконникову, который пристыдил его за жалобы на низкую пенсию. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Ну, пусть он мне это в глаза [скажет]. Ему б такую пенсию, как у него зарплата. И все было бы нормально», — сказал Якубович.

Ранее 74-летний Леонид Якубович рассказал о размере своей пенсии и пожаловался, что не понимает, на что перечислял 13 процентов от зарплаты последние почти 60 лет. Он добавил, что не снимает начисляемые деньги, потому что они потом пригодятся его дочери или внучке.

В ответ на это Иконников заявил, что телеведущий неправильно все рассчитал. По его словам, в России действует распределительная пенсионная система, которая работает «по принципу солидарности и взаимопомощи поколениям». Якубович перепутал ее с накопительной, поэтому думал, что отложил себе много денег, отметил сенатор.

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